Moscovici fiduciario dei mercati usurocratici.Rivela l'essenza macabra dell'Ue

Moscovici gela l'Italia. Queste le sue parole, degne di un mestrino indispettito: "Ancora non ci siamo". Il fiduciario dei mercati usurocratici, sradicati e sradicanti, il solerte esecutore dei desiderata cosmopolitici delle classi cosmomercatistiche unificate, continua a rivelare senza posa la vera essenza dell’Unione Europea: una tecnocrazia repressiva che mira al profitto di pochi, quand'anche ciò costi la miseria dei più. Tale è l'essenza macabra dell'Unione Europea, unione delle classi dominanti europee contro i popoli e i lavoratori europei. Vi sono ancora dubbi? Uscire dall'Unione Europea è condicio sine qua non per la riapertura di spazi autenticamente democratici.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).