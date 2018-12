Moscovici, Junker, Draghi e Monti? Non sono i custodi della democrazia

I padroni del discorso al servigio delle classi dominanti provano in ogni modo a farci credere che i custodi della democrazia siano Moscovici e Junker, Draghi e Monti. Come sempre, il potere vuole che i servi amino i padroni, anziché rivoltarsi. Quella che oggi i pedagoghi del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto chiamano democrazia è, in verità, la sua negazione. È l'autogoverno dei ceti possidenti, il plebiscito dei mercati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).