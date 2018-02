Museo Egizio e sconto agli arabi. Ma il dialogo non si basa sul privilegio

Vorrei far pacatamente notare al direttore del museo egizio che non è affatto vero che "lo sconto agli arabi è un gesto di dialogo". Il dialogo si basa sull'eguale trattamento, non sul privilegio: quest'ultimo esaspera tensioni e odio. E produce l'effetto opposto rispetto a quello auspicato.

Su Affari la nuova rubrica "Lampi del pensiero", che segna l'inizio della collaborazione del filosofo Diego Fusaro con Affaritaliani.it.

Pensieri come lampi, che squarciano l'ordinario e ci costringono a pensare altrimenti. Per resistere alla forza gravitazionale dell'omologazione delle coscienze.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).