Natale, sciopero preti: niente messa per difendere i migranti. Che sconfitta

Ha fatto assai discutere la scelta di alcuni preti di non dire messa, per così dire scioperando, il giorno di Natale, come forma di opposizione alle politiche governative sul tema della immigrazione. Dal mio punto di vista, si tratta di un grave errore. Soprattutto perché in nome degli ultimi (cosa giusta è buona) nuoce agli ultimi stessi, ossia a quanti avrebbero voluto andare a messa quel giorno, anche tra le fasce più deboli della popolazione. Un gesto di sconfitta, a ben vedere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).