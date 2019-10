Nato, Conte promette 7 miliardi di euro in più. Italia colonia dei barbari Usa

È ufficiale. Lo riportano con gaudio i rotocalchi turbomondialisti, sempre scodinzolanti con ossequio al cospetto del Leviatano a stelle e strisce. La NATO ottiene da Conte 7 miliardi di euro in più all’anno. Così ha promesso quello che fu, almeno a parole, l'avvocato del popolo e che ora si potrebbe meglio qualificare come l'avvocato dell'imperialismo etico washingtoniano con annessi bombardamento etico, democrazia missilistica da asporto ed embargo terapeutico. Insomma, nihil novi sub sole. Il Belpaese si conferma la colonia senz'anima dei barbari di Washington, la terra nullius al servigio dei padroni del pianeta. Come sempre, se Washington deciderà di bombardare, Roma dovrà eseguire cadavericamente. La Nato nacque come arma antisovietica. Dopo il 1989 resta una barbara arma dell'imperialismo Usa. Siano sempre lodati i popoli che alla Nato si oppongono con tutti i mezzi possibili. Il motto della Nato dovrebbe essere quello evocato da Tacito: fanno il deserto e lo chiamano pace.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).