Non so chi sia codesto Amadeus, ma è senz'altro dalla parte giusta

Non so chi sia codesto Amadeus (con tale nome conosco solo Wolfango Mozart), ma deve senz'altro essere dalla parte giusta, dato il ridicolo linciaggio che sta subendo per aver violato la catechesi fucsia del politicamente corretto neo-orwelliano. Il pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto è un vero e proprio lager della mente. Sanziona lo psicoreato e induce i soggetti ad autocensurarsi. Diffama e silenzia chi non sia allineato con la catechesi mondialista dei mercati speculativi. E ci fa capire che siamo entrati nell'evo del totalitarismo glamor del liberismo cosmopolitico.