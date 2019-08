Olga, dalla Russia la nuova eroina del padronato cosmopolitico

E adesso, dalla Russia, arriva Olga. È la nuova eroina del padronato cosmopolitico, il nuovo manichino prodotto a tavolino per illudere le masse. Per far sì che esse pensino che vi sia un cambiamento, senza avere coscienza del fatto che tale cambiamento è voluto e gestito dai dominanti a proprio beneficio esclusivo. E, soprattutto, nel nome del potenziamento del nuovo ordine mondiale, il campo ideale per il dominio spietato e neocannibalico della power élite turboglobalista sans frontières. Qual è, in specie, l'obiettivo perseguito dal polo dominante per il tramite di Olga? Ma è chiaro come il sole! L’obiettivo è delegittimare la Russia di Putin, propiziando il suo transito alla "democrazia", come la appella la neolingua: in realtà, per propiziarne la ridefinizione nei termini di una colonia di Washington. Gli Usa non accettano alleati, amici, sodali e pari: accettano solo servi subalterni. Ma, come ebbe a dire Putin, con la Russia non funziona così.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).