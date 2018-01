Papa Francesco, patriottismo alla Che Guevara dimenticando Soros e la Boldrini

“L’amore per la patria è l’amore per la madre, che ci insegna a camminare. Se non siete patrioti, non patriottici ma patrioti, non farete nulla nella vita”. Così Papa Bergoglio in Cile. Dopo una omelia di Natale sorosiana, si passa - e ne prendiamo atto con gioia - a un sano patriottismo emancipativo degno di Che Guevara, a giusta distanza dalla Destra sorosiana del Danaro e dalla Sinistra boldriniana del Costume.

Su Affari la nuova rubrica "Lampi del pensiero", che segna l'inizio della collaborazione del filosofo Diego Fusaro con Affaritaliani.it.

Pensieri come lampi, che squarciano l'ordinario e ci costringono a pensare altrimenti. Per resistere alla forza gravitazionale dell'omologazione delle coscienze.