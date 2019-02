Pastori sardi, tenete duro! Guerra a concorrenza sleale e multinazionali

In Sardegna protestano con buone, anzi ottime ragioni i pastori. Si sollevano contro la concorrenza sleale e contro i prezzi dettati dalle ciniche multinazionali no border. Ai pastori sardi va la nostra piena solidarietà. Degna del massimo rispetto e del pieno sostegno è la loro protesta contro le asimmetrie e le iniquità coessenziali al turbomondialismo capitalistico, che nella sua dinamica spazza via i piccoli produttori e gli artigiani, perché vincano sempre e solo i top managers e le big companies. Tenete duro, pastori sardi! Asperrima sarà la pugna, ma la vittoria arriverà: solo chi non si arrende può vincere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).