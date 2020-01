Pd, la svolta di Zingaretti che apre a tutti, meno che ai lavoratori

Così leggiamo sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico: "La sfida di Zingaretti: 'Vecchio Pd addio, ecco la mia svolta'". Il segretario dem: "Vinciamo in Emilia e poi cambia tutto. Apro a Sardine, società civile, ecologisti'".

In buona sostanza, il Pd apre a tutti. Tranne che ai lavoratori, s'intende. Che, mai neppure menzionati, continueranno a essere massacrati con coerente continuità, in nome del mercato. D'altro canto, il sillogismo del PD è chiarissimo: chi si oppone alla Ue è populista e regressivo. La Ue ci chiede di massacrare lavoratori e ceti medi. Ergo, per non essere populisti e regressivi, occorre in nome della Ue massacrare senza pietà ceti medi e lavoratori.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).