Pd, Martina, Renzi e la servitù del capitale multinazionale

Martina: “Le primarie sono anche un mio successo. Renzi? Serviamo tutti". Così sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica", voce del padronato cosmopolitico no border degli ammiragli della finanza. "Serviamo tutti". Non è proprio così, invero. Il verbo, certo, è quello più appropriato. Riformulerei così: voi tutti, come partito, servite con zelo il padronato cosmopolitico no border degli ammiragli della finanza e degli apostoli del capitale multinazionale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).