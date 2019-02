Pil, Moscovici tuona contro l'Italia. Non abusi della nostra pazienza

Pil, Moscovici torna a tuonare con veemenza contro il nostro Paese: "In Italia non si vede l'espansione prevista". Colpisce assai tutto ciò per due ragioni. Che così vorrei condensare: (1) La stupidità di un mondo in cui tutto è calcolabile e, per di più, in vista della espansione. (2) Un signore che non abbiamo eletto e che ci dice cosa dobbiamo fare o non fare. Sì, proprio lui, che neppure è cittadino italiano. Riprendendo la nota domanda di Cicerone: fino a quando abuserete della nostra pazienza?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).