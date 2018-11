Augias e Repubblica contro il populismo: per loro il nemico è il popolo stesso

"I cinque tabù che ci hanno condotto al populismo". Così Augias sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica". Per loro il problema prioritario non è il fanatismo classista del mercato, ma ciò che ad esso si oppone. Per loro il nemico non è il capitalismo. No. Non è la classe dominante liquido-finanziaria, globocratica e delocalizzatrice. No. Per loro il nemico è il populismo. Per loro il nemico è il popolo stesso, inteso come massa di populisti e rossobruni, fascisti e stalinisti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).