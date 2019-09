Porti aperti? E' il motto del padronato cosmopolitico

Porti aperti. Segno di umanità? Tutto il contrario! È il motto del padronato cosmopolitico, vampiro assetato di sangue. Libera circolazione in astratto, coazione alla deportazione in concreto. E ora il ministro Bellanova dice a Otto e Mezzo che le aziende la chiamano perché vogliono porti aperti e flussi migratori. Ovviamente non precisa che vogliono schiavi da sfruttare senza pietà a basso costo e che quella è la vera funzione dei porti aperti appoggiati anche dai fucsia. Occorre demistificare la realtà, pensando altrimenti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).