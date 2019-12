Il potere deve dirottare il dissenso, lo fa anche con le sardine

Provate a fare quello che si è soliti appellare un esperimento mentale. Guardate le sardine sulle piazze. Il modo in cui si muovono e gli obiettivi per cui si muovono. Le maniere con cui il clero giornalistico e il circo mediatico le santificano a reti unificate. Poi fermatevi e riflettete seriamente. Vi apparirà chiaro come il sole. Cosa? Che da sempre il potere deve dirottare il dissenso. E ciò di modo che, in luogo del dissenso antisistemico, proliferi solo un dissenso conservativo. Esso non fa che rinsaldare l'ordine dominante: combatte nemici inesistenti o secondari, facendo il gioco del nemico principale. Il potere tecnocapitalistico non gestisce solo il consenso, come è evidente. Amministra pure, capillarmente, il dissenso. Anche in ciò riposa il carattere totalitario del nuovo ordine mondiale post-1989.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).