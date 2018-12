Natale, dubbi sulla pubblicità della Conad: apologia della precarizzazione?

Vorrei condividere con voi lettori una mia sensazione. Che potrebbe essere completamente distorta. Sbaglio o la pubblicità natalizia della Conad è un'apologia, nemmeno troppo larvata, dello sradicamento precarizzante proprio del capitalismo liquido-flessibile? La pubblicità fa passare per fisiologico e naturale che un giovane venga ex abrupto sradicato in nome del lavoro, e sarebbe anche interessante sapere in nome di che tipo di contratto (la pubblicità non lo dice).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).