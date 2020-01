Putin in Siria, gli Stati non allineati contro la civiltà dell'hamburger

Putin a sorpresa vola in Siria e incontra Assad: "Fatto molto per ripristino sovranità". È da sperare che si rinsaldi sempre più il blocco multipolare di Stati non allineati al mondialismo made in Usa. V'è bisogno più che mai di un mondo multipolare. Infatti, il multipolarismo è la sola speranza per un equilibrio tra le forze, che ponga un freno al delirio imperialistco di onnipotenza della civiltà dell'hamburger e della democrazia missilistica d'asporto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).