Diego Fusaro:"Censurato dalla Rai per aver parlato di liberalismo e fake news"

È stato davvero esilarante ieri sera essere censurato in prima serata sulla tv di Stato. Come è accaduto? Avevo preso a esporre pacatamente il mio punto di vista, chiarendo quali sono le basi della società dello spettacolo e del funzionamento del giornalismo: con le grammatiche di "Essere e Tempo" di Heidegger, tali basi sono chiacchiera, curiosità, equivoco. È la cifra del "si dice" impersonale e di una chiacchiera che resta sempre sulla superficie di ogni cosa. Senza peritarsi di approfondire. E diffondendo falsità conclamate, come l'affaire dei troll russi o delle inesistenti armi di distruzione di massa. In studio si sono agitati, mi hanno impedito di seguitare nel ragionamento e in ultimo hanno chiuso il collegamento dicendo che skype non funzionava. In realtà, se sentite il video potete voi stessi sincerarvi che Skype non salta, ma viene fatto sfumare gradualmente. E vi stupite?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).