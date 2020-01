Raid Usa in Iraq, squallido imperialismo dei diritti umani da asporto

Attacco USA in Iraq. I barbari di Washington, con il loro squallido imperialismo dei diritti umani e della democrazia missilistica da asporto, si confermano i nemici principali del genere umano. Quanto a Salvini e a quelli che, con lui, giubilano per il vile attentato USA, si tratta della vuota profondità di chi confonde il sovranismo con l'imperialismo, la propria sovranità con l'essere docili e sull'attenti rispetto al padrone Usa e al padrone Israele. Viva la Resistenza dei popoli oppressi contro il terrorismo Usa! Per quel che concerne Soleimani, addio, eroe. Massimo sostegno a chi, come hai fatto tu, conduce la sacra guerra di resistenza contro gli imperialisti!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).