Regionali Umbria, batosta per i giallofucsia che meritano di sparire

Alla fine è arrivato il momento del redde rationem. Si è fatto attendere, ma nemmeno troppo. I giallofucsia raccolgono in Umbria quel che meritano. E meritano appunto di sparire, in quanto amici del padronato finanziario. In quanto traditori del popolo. Certo, con il verde bluette delle destre liberiste la situazione non sarà idilliaca: se Atene piange, Sparta non ride. Ma intanto è un buon segnale vedere la vergogna giallofucsia prendere una sonora batosta. Sonora quanto meritata.

