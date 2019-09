Renzi è Berlusconi, Berlusconi è Renzi. Il tosco nichilista...

Da agosto a oggi è stato tutto un turbinio di rovesciamenti e riposizionamenti nella politica del Paese. La crisi irresponsabilmente avviata dalle spiagge del plusgodimento del Papeete ha attivato una funesta catena, che stenta andora ad arrestarsi. L'ultimo repentino mutamento riguarda, in questi giorni, la scissione del gruppi di Matteo Renzi, il tosco nichilista a cui spetta, se non altro, il merito di aver reso adamantino ciò che sosteniamo da tempo: l'ormai avvenuta identità tra destra e sinistra, due diversi modi di affermare il medesimo (mercato sovrano, atlantismo assoluto). Renzi è Berlusconi, Berlusconi è Renzi. Il bluette delle destre e il fucsia delle sinistre coincidono. "Italia viva" è la nuova fondazione a cui il tosco nichilista ha dato vita. "Italia viva"? Per come hanno ridotto la patria quando erano al governo, a colpi di jobs act e di euroservilismo, andrebbe più opportunamente appellata "Italia morta". La neolingua orwelliana continua a farla da padrona.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).