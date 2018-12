Renzi si schiera contro i gillet gialli. Sempre dalla parte dei padroni

Il tosco nichilista Renzi si schiera col potere contro i gillet gialli. Sempre dalla parte dei padroni, sempre contro il popolo sofferente. Nihil novi sub sole. Ci eravamo abituati da tempo. Da vent'anni a questa parte, non v'è battaglia, non v'è presa di posizione, non v'è scelta delle sinistre traditrici di Marx e Gramsci che non vada nella direzione opposta rispetto agli interessi delle classi dominate. Matteo Renzi, per parte sua, è un campione di questo modus operandi, che può con diritto intendersi come difesa permanente del rapporto di forza egemonico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).