Ristabilire l'alleanza gialloverde. La ricetta di Prodi è vecchia e superata

Ve lo ricordate Prodi? Sì, quello che diceva candidamente che non l'euro avremmo avuto benefici come lavorando un giorno in meno e guadagnando un giorno in più. Ebbene, adesso quel Prodi propone una coalizione tra Pd e M5S. Addirittura si avventura a lanciare una "maggioranza Ursula" di legislatura. Eccoli, i guardiani del sistema. Eccoli, i pedagoghi del mondialismo turbocapitalistico. Eccoli, i traditori delle classi lavoratrici e del popolo. Se il 5Stelle cade in questo inganno, merita di sparire per sempre. Occorre ristabilire il gialloverde, la sola via antisistemica. La sola via per portare avanti le istanze del popolo contro l'élite, del basso contro l'alto, del Servo contro il Signore.





Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).

FORUM/ CHE IDEA TI SEI FATTO DELLA CADUTA DEL GOVERNO 5 STELLE-LEGA? DI' LA TUA NEI COMMENTI