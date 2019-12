Rula Jebreal, Fazio, Saviano: tutti avatar dell'ordine mondiale iperclassista

È inutile che, in quest'ultimo scorcio del 2019, vi indigniate tanto per Rula Jebreal. Il circo mediatico e il clero giornalistico non sbagliano un colpo. Scelgono sempre con precisione chirurgica i loro avatar per lo spettacolo di intrattenimento e di glorificazione del nuovo ordine mondiale iperclassista. Tutto procede al meglio, come da copione. La società dello spettacolo, totalmente amministrata e a reificazione integrale, funziona a pieno regime. E continua ad appoggiarsi sulla produzione superstrutturale dei vari Rula Jebreal, Fabio Fazio e, naturalmente, il bardo cosmopolita Roberto Saviano, dalla solinga vetta del suo sontuoso attico di Nuova York.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).