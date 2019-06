Russia, il governo rinnova le sanzioni. Salvini e Di Maio non erano filorussi?

Il rinnovo delle sanzioni alla Russia di Putin è stato un grave, un gravissimo errore del governo gialloverde. Un errore economico, giacché si tratta del primo caso, nella storia umana, di sanzioni che danneggiano il sanzionante più del sanzionato. Si tratta, poi, di un grave errore geopolitico, in quanto la Russia è un Paese amico e non amico: l'Italia, con le sanzioni, ha rivelato di essere subalterna alla Ue e a Washington. La Russia di Putin è una forza non allineata al blocco atlantista. Il suo compito è di creare un multipolarismo oppositivo al monopolarismo imperialistico della monarchia del dollaro.

