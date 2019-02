Sanremo 2019, rispetto per Mahmood. Fanno ridere i benpensanti che...

In quanto espressione massima di quello che Gramsci definiva il nazionale-popolare, Sanremo può essere oggetto di analisi filosofico-politica. Dirò subito la mia in merito alla polemica legata al vincitore, Mahmood. Il brano può piacere oppure no, ma non mi pare che si possa intendere come un inno alla multiculturalità post-identitaria o, peggio, alla islamizzazione dell'Italia. Intanto, Mahmood si dichiara fieramente italiano "al 100 per 100" (sic!) e condivide appieno i valori della civiltà europea. È peraltro un ragazzo di umili condizioni, della periferia di Milano. Che già per questo merita rispetto. In secondo luogo, fa ridere vedere fior fiore di benpensanti che si irritano perché vince un ragazzo che nella canzone usa una frase in arabo, frase che peraltro non vuol dire "morte all'occidente". Per costoro, poi, è normale che l'italiano sia sostituito dall'inglese, come già avviene di fatto anche nelle canzoni. Farebbero ridere, se non facessero piangere. Quanto a me, non è il mio genere di musica. Resto sul classico Beethoven o sul nazionale-popolare Rino Gaetano. Ma questo è un altro discorso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).