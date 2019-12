Sardine e Pd, il vuoto che avanza. E Cacciari chiede a Zingaretti...

Seguita senza posa lo psicodramma del PD e delle Sardine. Così parlò, in questo caso, Massimo Cacciari: "Ora Zingaretti apra il congresso Pd alle Sardine". L'oscuro filosofo autore di "Krisis", dopo aver ragionato di nichilismo e angelologia, si trova ora a parlare di Sardine al Pd. Una figura della distruzione della ragione, direbbe Lukács. Sicuramente una diminutio, stante il fatto che Sardine e PD rappresentano il vuoto che avanza. Una figura tragica, ma non seria, di quel nichilismo che Cacciari aveva studiato in "Kriris".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).