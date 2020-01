Sardine, la piazza di Bologna stracolma. Ma c’è qualcuno che le finanzia

L'ho detto e lo ridico. Le Sardine sono il dissenso che piace al potere globalista. Che non per caso lo celebra a piè sospinto a reti unificate a ogni ora. Con la loro opposizione al populismo e al sovranismo, le Sardine rispondono appieno ai desiderata della global class dominante, che vuole che il mondo sia semplicemente un mercato senza confini, senza democrazie nazionali-popolari e senza sovranità nazionali. Certo, la piazza delle Sardine domenica era piena. Piena zeppa. Ma chi l'ha preparata? Chi si è fatto carico dei costi?,dispendiosissimi maxischermi per concerto da stadio, moltissimi tecnici addetti al server e professionisti predisposti per la sicurezza e, dulcis in fundo, elicotteri per il controllo e le inquadrature dall’alto. Insomma, chi c'è realmente dietro?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).