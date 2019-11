Sardine, protesta fine a se stessa. I gilet gialli sono molto più efficaci

Sarebbe stato bello se le Sardine, a Bologna, avessero emulato le giubbe gialle galliche: e avessero lottato per i diritti sociali e per il lavoro, per la sovranità nazionale e contro il classismo globalista. E invece no. La solita lotta antifascista in assenza di fascismo contro Salvini e in nome di Liliana Segre, ancora una volta pateticamente strumentalizzata. Insomma, l'ennesima protesta organica al sistema e non contro il sistema. L'ennesima figura del dissenso conservativo, gradito al padronato cosmopolitico e pronto a essere celebrato in prima pagina sul rotocalco turbomondialista "La Repubblica".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).