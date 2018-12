Saviano, difesa turbomondialista della Bonino. Nemmeno una parola sui Gilet

Preparatevi. Per le prossime due settimane il rotocalco turbomondialista "La Repubblica" ci mostrerà immagini strappalacrime del ridicolo pianto della Bonino. Noi, per parte nostra, non ci commuoviamo dinanzi ai pianti dei nostri nemici di classe sorosiani e liberal-libertari. Intanto, arriva la solidarietà alla Bonino dal bardo cosmopolita dal sontuoso attico di Nuova York, Roberto Saviano. Che non ha detto invece nulla in difesa delle giubbe gialle. Egli difende sempre e solo ciò che è organico al rapporto di forza egemonico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).