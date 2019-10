Ecuador, proteste contro Moreno. Il popolo nella morsa dell’austerità

Cosa sta accadendo in Ecuador? Il circo mediatico e il clero giornalistico hanno scelto di assecondare un silenzio assordante. Eppure con il Venezuela ci informavano senza tregua di quel che accadeva, con il tentato golpe made in Usa gestito dal burattino Guaidó! Sull'Ecuador silenzio. Ed è chiaro perché. Perché sta protestando il popolo, tradito da un governo - quello di Moreno - che doveva essere socialista e che invece sta agendo in direzione liberista, grazie all'intervento del Fmi: taglio della spesa pubblica, privatizzazioni, abbassamento dei salari. L'opposto di quel che aveva fatto il glorioso governo di Correa, socialista, populista e sovranista. Ed è nel nome del socialismo di Correa - che aveva difeso i lavoratori, i poveri e i popoli indigeni - che il popolo ora lotta in piazza contro il neoliberismo e viene massacrato in piazza. E i cani da guardia del padronato cosmopolitico, ovviamente, tacciono. Sui giornali non v'è traccia dell'Ecuador.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).