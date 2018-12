Scalfari e il Vangelo secondo Soros di Papa Francesco

"Il Papa sta facendo comprendere alla sua comunità la cultura moderna". Così nella sua immancabile omelia domenicale il demofobo Eugenio Scalfari, instancabile elaboratore di preci in nome dei mercati globali. Mi permetto di correggerlo: a me pare che ultimamente si stiano abbandonando le radici della spiritualità cristiana in nome di un traghettamento della christianitas verso l'abisso del nichilismo globalcapitalistico del Vangelo secondo Soros. Resta da capire il perché. Ricatto? Tradimento?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).