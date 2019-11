Sciopero dei giornalisti di Repubblica. Vittime del liberismo che celebrano

Per quel che può valere, vorrei esprimere la mia più viva e sentita solidarietà ai giornalisti del rotocalco turbomondialista "La Repubblica". Essi sono, infatti, in sciopero per via dei tagli al personale. I lavoratori vanno rispettati, sempre. Anche quando - ed è il caso in questione - celebrano quotidianamente il sistema liberista, di cui ora scoprono sulla loro pelle la "bontà". Appare così, in tutta la sua tragicità, lo iato tra la realtà spietata del sistema globocratico dei mercati senza frontiere e la narrazione arcobalenica edulcorante degli splendori del one world, che quotidianamente certi giornalisti celebrano mentendo anche a se stessi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).