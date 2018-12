Scontro sovranisti-globalisti? No, tra chi difende e chi affossa la democrazia

Ancora una volta, procedo in direzione ostinatamente contraria. Non sono sovranista. Ritengo anzi demenziale suddetta categoria. Sono, quello sì, per la sovranità nazionale del popolo italiano, senza la quale non può esservi nemmeno un barlume di democrazia. Per quel che mi riguarda, lo scontro non è tra sovranisti e globalisti. È, invece, tra chi difende, con la sovranità, gli ultimi baluardi di democrazia (pur perfettibile), e chi, lottando contro la sovranità, lotta anche e principalmente contro suddetti baluardi di democrazia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).