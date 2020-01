Scuola via Trionfale, liquame liberista. Le note chances della globalizzazione

Roma, scuola pubblica si presenta così: "In una sede i figli dell'alta borghesia, nell'altra i ceti bassi". Questo è il livello a cui il liquame liberista delle "chances della globalizzazione" sta portando il Paese. Una società neocastale con emarginazione delle plebi. Dove la cosiddetta democrazia conforme ai Mercati (la marktkonformen Demokratie invocata dalla Merkel) si risolve di fatto in una oligarchia neofeudale in cui l'asimmetria si fa ogni giorno crescente.

E in cui diventa lampante, anche ai più refrattari, come capitalismo faccia rima con disuguaglianza e classismo assai più che con libertà e democrazia. A meno che, certo, non si intenda per libertà la liberalizzazione individualistica totale dei consumi e dei costumi, nonché la licenza deregolamentata dei consumatori, che tanta libertà hanno quanta possono acquistarne.

E a meno che, analogamente, non si intenda per democrazia l'autogoverno dei ceti possidente, che si fanno ogni giorno più distanti dalle plebi sofferenti e dai nuovi misèrables della glebalizzazione mercatistica. Diventa sempre più plausibile lo scenario tratteggiato dalla pellicola Elysium del 2013. Nel 2154 i ricchi vivono nel lusso della stazione spaziale Elysium, mentre il resto dell'umanità sopravvive a stento sulla Terra. Eccoci. Benvenuti nella globalizzazione capitalistica.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).