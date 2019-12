Senza sovranità nazionale non esiste democrazia

E adesso gli euroinomani delle brume di Bruxelles cantano, senza ritegno, che si sono "svegliati" e hanno "trovato l'invasor". Eppure sono gli stessi che, poi, respingono ogni idea di sovranità popolare e hanno sottomesso le nazioni europee alla non democratica dittatura della "spirale tecnocratica" (Habermas). In tal guisa, uccidono una seconda volta i partigiani. Ne infangano penosamente la memoria. L'ho detto e lo ridico. Senza sovranità nazionale, non può esistere la democrazia. Vi sarà solo grigia tecnocrazia postdemocratica, di cui la UE è espressione. Consiglio a tutti la lettura di "Sovranità" di Carlo Galli e di "Sovranità o barbarie" di Fazi e Mitchell.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).