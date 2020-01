Sigonella controllata dagli Usa. L'Italia al servizio dei terroristi americani

Sapevate che la stazione aeronavale di Sigonella, in Sicilia, è a tutti gli effetti uno dei più importanti centri per il comando e il controllo dei velivoli da guerra senza pilota della monarchia del dollaro? Ebbene, può l'Italia accettare di essere colonia Usa e, di più, al servizio del terrorismo made in Usa? I nostri pagliacci sovranisti difendono questa oscenità. Fingono di non capire che la prima sovranità da recuperare è quella militare. Scambiano il sovranismo con l'essere servi del Leviatano a stelle e strisce.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).