Sinistra stupida. Il populismo regressivo si combatte col socialismo

E ora il Pd tenta la mossa delle mosse: chiede il consenso popolare contro il governo. Si rivolge al popolo, per averne il sostegno contro i Dioscuri gialloverdi. A dire il vero, questa mossa suona a tutti gli effetti come una barzelletta. Peraltro assai divertente. Dopo che ha agito per anni contro il popolo e a beneficio dell'élite globalista, il Pd si rivolge ora al popolo. Che auspicabilmente gli risponderà come si merita: ignorandolo appieno.

Anni di demofobia spinta non possono che suscitare una adeguata risposta, a ben vedere. La stupidità delle sinistre - bisogna ammetterlo - sta nel non riuscire a capire che il populismo regressivo à la Trump si combatte non già con il cosmopolitismo liberista, ma con il populismo socialista. Riuscirà mai il quadrante sinistro a capirlo? Si stuferà un giorno di essere la stampella del padronato cosmopolitico?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).