Sinistra, addio ai lavoratori. Nuovo simbolo? Tartufo d'Alba e aragoste rosse

"Tartufo, quotazioni in ribasso per il bianco". Così titola il noto rotocalco turbomondialista "La Repubblica". Sempre più vicino al popolo e ai lavoratori, ça va sans dire. Sempre pronto a creare e a valorizzare quella "connessione sentimentale", come la chiamava Antonio Gramsci, tra popolo e ceto intellettuale. D'altro canto, circa un anno fa Delrio, prima della risibile scenata dell'urlo munchiano a voce roca ("Piersantiiiii!"), si contraddistinse per un glorioso sciopero della fame annunziato... alla fiera del tartufo bianco di Alba, cuore del nazionale-popolare e avamposto delle classi subalterne. In effetti, l'inebriante tartufo bianco di Alba e le titillevoli aragoste rosse sono ormai il simbolo delle sinistre arcobaleno demofobiche e nemiche delle classi lavoratrici.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).