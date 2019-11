Le sinistre sono tragiche ma non serie. Non smetterò di dirlo. E la mia - lo ribadisco per chi fingesse di non capirlo - non è una critica da destra. Delle destre non mi sono mai curato. Le sinistre, per parte loro, sono la parte a cui vocazionalmente mi ispirerei, se il loro programma fosse ancora quello classico di Marx e poi di Gramsci: lotta contro il capitalismo, difesa dei lavoratori, società priva del classismo e dell'alienazione. E invece le sinistre hanno tradito Marx e Gramsci, per farsi serve del capitale, per essere complici della alienazione. Non hanno, invero, rinunziato alla lotta di classe. Semplicemente sono passate al campo opposto di suddetta lotta: lottano con il Capitale contro il Lavoro, con il Signore contro il Servo, con l'imperialismo Usa contro i popoli oppressi. Le sinistre fucsia e arcobaleno, oscene fin nei loro ridicoli simboli, hanno scambiato l'internazionalismo di Marx con il cosmopolitismo di Soros. L'internazionalismo di Marx presuppone le nazioni e il loro nesso solidale e socialista. Il cosmopolitismo di Soros presuppone la distruzione delle nazioni e il farsi mondo del mercato. Le sinistre oggi sono il problema, non la soluzione. Occorre ripartire da Marx e Gramsci, ben sapendo che i loro nemici principali oggi sono le sinistre fucsia e arcobaleno, quelle che scambiano la nobile idea della società comunista senza classi con l'oscena caricatura della società ridotta a gay pride permanente.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).