Siracusa, l'immigrazione di massa dissolve il principio di cittadinanza

Gli albergatori di Siracusa: "Paghiamo tutto noi ai migranti e diamo loro un lavoro". Una cosa è certa: il principio di cittadinanza è in fase di dissoluzione. Ormai non v'è più alcuna distinzione tra cittadino e non cittadino. Nel nuovo capitalismo, vi sono solo consumatori apolidi e sradicati, che tanti diritti hanno quanti possono acquistarne. Anche a questo serve l’immigrazione di massa, a dissolvere il principio di cittadinanza, base dello Stato nazionale democratico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).