Sovranisti servi di Washington. L'ira si placa se il killer è americano

I cosiddetti sovranisti nostrani sono totalmente servi di Washington, si sa. Per l'assassinio del carabiniere, avevano già dato la colpa all'africano di turno. Poi si scopre che il responsabile non è africano, ma statunitense, e subito la loro ebete ira si placa. Del resto, siamo una colonia di Washington, che quindi può fare tutto ciò che vuole in Italia. Magari domani i sovranisti nostrani, servi di Washington, chiederanno ufficialmente scusa agli Usa se un nostro carabiniere ha addirittura osato disturbare un cittadino statunitense. Sovranisti a parole, è chiaro.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).