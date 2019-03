Sovranità è dittatura e autoritarismo? I signori del capitale anti-democratici

Se ci pensate, è geniale. Nel male, si intende. La sovranità, che è base della Costituzione e della nostra democrazia (pur perfettibile), è stata magicamente trasformata dall'ordine del discorso in parola negativa, che condensa dittatura e autoritarismo. Chi ha gestito questa trasformazione? Ma loro, naturalmente: i signori del capitale e i loro mediatori del consenso, che per distruggere la democrazia debbono distruggere la sovranità, facendo sì che lottiamo in nome delle nostre catene.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).