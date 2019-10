Sta arrivando una giunta militare. Draghi pronto per Palazzo Chigi

Così titola "Il Sole 24 Ore", che è poi "L'osservatore romano" della globalizzazione capitalistica e dell'economia di mercato come teologia della disuguaglianza sociale: "Draghi, dopo la Bce è il momento di dedicarsi al Belpaese". È chiarissimo. La global class ha già scelto. Dopo l'armata Brancaleone dei giallofucsia, arriverà il governo tecnico di Draghi, una sorta di giunta militare economica per imporre i diktat del neoliberismo con sede a Bruxelles. Non dimenticate le parole di Draghi. “Gli italiani dovrebbero cedere tutta la loro sovranità politica, dopo aver già ceduto quella monetaria ed economica” (M. Draghi, 7.8.2014). State pronti. Il governo tecnico sta arrivando.

SSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).