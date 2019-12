Natale, buone notizie dalla Svezia. Torna un vero partito comunista

L'area scandinava riserva interessanti sorprese natalizie. E così parecchi membri del Partito comunista di Malmö hanno da poco deciso di crearne uno nuovo. Uno nuovo - udite, udite - senza multiculturalismo, senza questioni LGBT e senza questioni climatiche. Insomma, finalmente un vero partito comunista in nome non del ridicolo arcobaleno ma della venerabile falce e martello. Che tornerà a occuparsi del quarto stato e non del quarto sesso. Hoc erat in votis! Viva il comunismo, quello serio, del lavoro e contro il capitale, non lo squallore fucsia e arcobaleno!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).