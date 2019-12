Tagli Unicredit, sardine? Tacciono e i commissari Ue cantano 'bella ciao'

È ufficiale. Unicredit ha annunciato che taglierà 8.000 dipendenti e 500 filiali entro la fine del 2023. Le sardine ovviamente tacciono. Mute come pesci, saremmo tentati di dire. Perché sono al servizio della classe dominante. Sono l'emblema del dissenso conservativo, della critica allineata e della protesta conformista. Intanto v'è dell'altro. Come se non bastasse, davvero. I cinici commissari europei intonano "bella ciao". Peccato che gli invasori siano loro stessi. Viene ancora una volta spontaneo cantare: O partigiano, portali via!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).