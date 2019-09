Tav, il Papa: “Opera strategica per molta gente”. Peccato che trasporti merci

Diceva Sartre che quando Dio tace, gli si può far dire tutto ciò che si vuole. E ora Bergoglio, il primo pontefice che non contrasta la mondializzazione capitalistica, ma che ne celebra l'avanzata, ha scelto di far dire a Dio che bisogna fare la Tav. Che essa è una grande opportunità. E magari che chi ad essa si oppone è un pericoloso sovranista, rossobruno e populista.

“Un’opera strategica per migliaia di passeggeri”, ha detto il papa. Ovviamente, il pontefice del mondialismo si guarda bene dal dire che la Tav è stata concepita per le merci e non per le persone. Per il capitale e non per gli esseri umani. Siamo ancora una volta al cospetto del solito Vangelo secondo Soros di Bergoglio e del suo partito "papulista" al servigio della classe dominante. Bergoglio, il papa sempre vicino al padronato cosmopolitico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).