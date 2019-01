Tav, l'inutilità dell'opera quando manca il collegamento Roma-Reggio Calabria

La base della coerenza sta nel rimanere fedeli a se stessi. Anche quando ciò non comporti profitto e vantaggi. Sul caso della Tav, di incoerenza se ne è registrata parecchia. Per parte mia, contro la Tav ero. E contro la Tav resto. Anche se ormai tutti, anche chi fino ieri si opponeva, sono favorevoli a questa opera la cui grandezza è pari solo alla inutilità. Che senso ha, spiegatemi, fare la Tav, quando manca un collegamento ferroviario degno di questo nome tra Roma e Reggio di Calabria, tra Bari e Palermo, tra Ventimiglia e Milano? Che senso ha dare ancora una volta la precedenza assoluta alle merci e alla loro circolazione illimitata? Poiché sono convinto che ciò che dico sia vero e che la verità non si metta ai voti, continuo con solerzia e, lasciatemi dire, con coerenza a oppormi, nel mio piccolo, alla Tav.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).