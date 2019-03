Tav, partita decisiva per il Governo. M5S tenga il punto

Sul caso Tav si gioca una delle partite decisive, se non la partita decisiva. Ne va della tenuta del governo dei Dioscuri, Di Maio e Salvini. Occorre dire no alla Tav, che distruggerebbe, se si facesse, un'intera valle. E lo farebbe, more solito, in nome della libera circolazione delle merci, il dogma primissimo degli ammiragli del turbomondialismo deregolamentato è sradicante. Il 5 Stelle deve tenere il punto, contrapponendo alla follia ad alta velocità altri progetti, che riguardino l'interesse nazionale. Ad esempio, collegate ad hoc Palermo e Roma, Reggio di Calabria e Torino, Pescara e Roma. E mille altre città. Zingaretti, vinte le primarie, si è subito dedicato alla Tav. Per rassicurare il padronato cosmopolitico no border, per il quale la Tav è prioritaria.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).