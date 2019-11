Terrapiattismo, teoria inesistente. I mali dell’epoca: iniquità e ignoranza

Giusto per fare chiarezza. In un'epoca confusa come la nostra. Oltre ai mali presenti, legati a un'economia sempre più iniqua e assurdamente alienante e classista, v'è pure il male dell'ignoranza. Tra le tante forme che la caratterizzano, v'è, non ultima, quella del terrapiattismo, una teoria aberrante, che cozza con tutte le principali acquisizioni della modernità filosofica e scientifica.

Da Bruno a Galilei, da Copernico a Newton. È bene discutere con tutti, è vero. Ma se ci si accorge che non v'è spazio dialogico, ma solo ideologia e indisponibilità al dialogo, è inutile. L'ho detto e lo ridico. Il terrapiattismo è una teoria inconsistente. Vale la pena discuterlo, per confutarlo con la forza della ragione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).